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А вы пристегиваетесь?

Интернет- кампания «ПристегнисьРоссия» все больше привлекает в свои ряды жителей города-героя Новороссийска. 

Теперь к ней подключились и юные инспекторы движения школ города. После окончания школьных занятий помощники Госавтоинспекции провели рейд, в ходе которого напомнили родителям о необходимости использования ремней безопасности в автомобилях, а также показали на собственном примере, что являясь пассажирами, сами всегда используют пассивные средства безопасности. Взрослые прислушались к словам детей и пообещали всегда пристегиваться в автомобилях.

Источник: пресс-служба ГИБДД Новороссийска

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Категория: Новости / Транспорт

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