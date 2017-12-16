15 дополнительных поездов на новогодние праздники

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В связи с повышенным спросом пассажиров на новогодние праздники назначено 15 дополнительных рейсов поездов дальнего следования формирования Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Всего в предновогодние и праздничные дни будут курсировать 20 дополнительных поездов дальнего следования, которые выполнят в общей сложности 74 рейса.

Основное направление дополнительных рейсов – Москва. В столицу в новогодние праздничные дни можно будет добраться дополнительными поездами из Ростова-на-Дону, Адлера, Кисловодска, Минеральных вод, Новороссийска, Грозного, Владикавказа и Нальчика.

В целом по стране АО «ФПК» в период новогодних и рождественских каникул назначит порядка 600 дополнительных рейсов. Это на 6% больше, чем было назначено в 2016 году.

Поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» в новогодние праздники планируется перевезти более 3,6 млн. пассажиров (+2,3% к прошлому году). Только в поездах в сообщении с Москвой пассажирам предложено свыше 2,3 млн мест, что также на 2,4% больше, чем в 2016 году.

Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ижевск, Мурманск, Киров, Минеральные Воды, Адлер, Архангельск, Старый Оскол, Самару, Пензу, Кинешму, Уфу, Тамбов, Орск и Оренбург и др. Из северной столицы дополнительные рейсы назначены в Минеральные Воды, Казань, Воронеж, Брянск, Саратов, Ярославль, Волгоград, Архангельск, Курск, Орел, Иваново, Ижевск, Сосногорск, Великие Луки и Псков.

Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».