Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания перевезла около 14 млн пассажиров с начала года

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В январе-ноябре 2017 года АО «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией» (АО «СКППК») отправлено 13,7 млн пассажиров.

В их числе около 2,2 млн федеральных и региональных льготников, а также более 1,8 млн учащихся, имеющих право на 50-процентную льготу при оплате проезда.

В ноябре Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией отправлено свыше 1,2 млн пассажиров, в том числе более 300 тыс. льготников.

Источник: пресс-служба СКЖД