Вопреки стереотипам, техническое состояние «женских» машин не хуже, чем у тех, которыми владеют мужчины

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18 декабря 2017 года, Москва. Женщины за рулем – это неисчерпаемая тема для шуток и предубеждений. Эксперты CarPrice проанализировали данные по техническому состоянию автомобилей, которыми владеют женщины и пришли к выводу, что, на самом деле, такие машины не хуже автомобилей, которыми владеют мужчины. Не стоит бояться покупать автомобиль, которым владела женщина. Более того, такие машины имеют ряд преимуществ.

Для анализа были взяты данные не только по тем машинам, где женщины являются владельцами по ПТС, но и по машинам, которыми женщины пользовались на постоянной основе. В процессе осмотра в CarPrice особенности каждого автомобиля (включая его повреждения) фиксируются, каждая машина получает оценки по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы».

«С начала 2017 года нами были тщательно осмотрены более 130 тысяч автомобилей. Методика осмотра CarPrice запатентована: мы оцениваем каждый автомобиль по 500 параметрам и располагаем данными по реальному состоянию сотен тысяч авто. Проанализировав эти данные, мы пришли к выводу, что глобальных отличий в техническом состоянии между «мужскими» и «женскими» авто нет. Более того, состояние женских машин по части двигателя и ходовой даже лучше, чем у машин, которыми владеют мужчины. Что касается состояния кузова, то у «женских» машин чаще заметен ремонт от незначительных аварий (самые частые повреждения - окраска бамперов, передних крыльев и дверей), но если работа выполнена качественно, это не страшно. Мужской, более агрессивный стиль вождения, приводит подчас к куда более серьезным повреждениям», - говорит Денис Долматов, генеральный директор CarPrice.

Источник: CarPrice