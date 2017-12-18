Таможенный кодекс ЕАЭС: изменения в системе применения таможенных платежей

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С 1 января 2018 года вступает в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который внесет ряд изменений в работу таможенных органов и участников ВЭД. В связи с этим таможенными органами предпринимаются различные меры, чтобы переход к работе по новому законодательству был максимально плавным и безболезненным для участников внешнеэкономической деятельности.

В частности, проводятся различные мероприятия, где представители бизнеса могут узнать о новеллах Кодекса и задать интересующие их вопросы. Особый интерес всегда вызывает тема уплаты таможенных платежей. Нововведения в этой сфере были рассмотрены в ходе публичного обсуждения вопросов правоприменительной практики Южного таможенного управления по итогам 3 квартала 2017 года.

Действующим до конца 2017 года Таможенным кодексом Таможенного союза была создана система применения таможенных платежей, в том числе в части вопросов возникновения и прекращения обязанности по их уплате, установления сроков уплаты, порядка уплаты. Концептуальных изменений этой системы не произошло. В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в первую очередь устранены выявленные в правоприменительной практике проблемные вопросы, а также нормативно закреплены отдельные положения, которые не были прописаны в действующем таможенном законодательстве.

ТК ЕАЭС регулирует вопросы не только исчисления, уплаты, применения обеспечения, взыскания, возврата таможенных платежей, к числу которых относятся таможенные сборы, таможенные пошлины, налоги, но и соответствующие аспекты применения особого вида пошлин – специальных, антидемпинговых, компенсационных.

Положениями ТК ЕАЭС (статья 48) предусмотрена возможность признания авансовыми платежами денежных средств (денег), внесенных в счет уплаты предстоящих ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, и будет применяться с даты вступления в силу международного договора, предусматривающего внесение в Договор о Союзе изменений в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (статья 447).

В новом Кодексе уточнено понятие плательщика – это декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. Таможенный представитель не будет относиться к плательщикам. В случае совершения таможенных операций таможенным представителем от имени декларанта, таможенный представитель будет нести с таким декларантом солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в полном размере подлежащей исполнению обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (статья 405 ТК Союза).

В ТК ЕАЭС предусмотрено предоставление отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин будут 3 видов:

- на 1 месяц под обеспечение уплаты с уплатой процентов – для любых товаров;

- на срок до 6 месяцев под обеспечение уплаты без уплаты процентов в случае причинения ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; задержки финансирования из бюджета или оплаты выполненного этим лицом государственного заказа; поставки в рамках международных договоров, одной из сторон которых является государство-член; ввоза посадочного или посевного материала, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники, объектов племенного животноводства; иных оснований, определяемых Евразийской экономической комиссией;

- на срок до 6 месяцев под обеспечение уплаты с уплатой процентов – ввоз на таможенную территорию Союза товаров для использования в промышленной переработке.

Наличие оснований для 6-месячной отсрочки должно быть подтверждено.

Порядок принятия и аннулирования решения о предоставлении отсрочки будет установлен законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

В ТК ЕАЭС наряду с излишней уплатой или излишним взысканием появились следующие случаи, когда таможенные платежи подлежат возврату:

- уплаченные платежи не идентифицированы в отношении конкретных товаров,

- товары конфискованы или обращены в собственность (доход) государства-члена в соответствии с законодательством этого государства-члена, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении этих товаров ранее была исполнена, за исключением случая, когда ввозные таможенные пошлины, налоги уплачены в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), за период, когда применялась частичная уплата ввозных таможенных пошлин, налогов;

в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой отказано, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, возникшая при регистрации таможенной декларации либо заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, ранее была исполнена;

таможенная декларация отозвана в соответствии со статьей 113 ТК ЕАЭС, и (или) выпуск товаров аннулирован в соответствии с пунктом 4 статьи 118 ТК ЕАЭС, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, возникшая при регистрации таможенной декларации, ранее была исполнена;

- в случаях, предусмотренных статьями 237 и 242 ТК ЕАЭС;

- в случаях, предусмотренных законодательством государств-членов в связи с применением особенностей таможенного декларирования, установленных законодательством государств-членов о таможенном регулировании в соответствии с пунктом 8 статьи 104 ТК ЕАЭС;

- в иных случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС и (или) международными договорами в рамках Союза.

Напоминаем, что в Южном таможенном управлении работает «горячая линия», куда заинтересованные лица могут обратиться по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности в связи со вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (телефон: (863) 250 92 09, адрес электронной почты U2-kons@yandex.ru).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления