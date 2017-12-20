Через пункты пропуска Краснодарского края экспортировано 516 тысяч тонн зерна

/Транспорт/

За прошедшую неделю с 12.12.2017 по 18.12.2017 через морские порты «Новороссийск», «Туапсе», «Тамань», «Ейск», «Темрюк» и «Кавказ» отгружено на экспорт 37 судов с зерном и продуктами его переработки. Выдано 77 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки объемом свыше 690 тыс. тонн, в том числе 49 фитосанитарных сертификатов на пшеницу – более 516 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­14 стран мира: Албанию, Египет, Турцию, Вьетнам, Кипр, Бангладеш, Саудовскую Аравию, Тунис, Уганду, Ливию, Малайзию, Марокко, Израиль и Италию.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Туапсе», «Ейск», «Темрюк», «Тамань» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с бардой кукурузной, отрубями пшеничными, отрубями кукурузными, шротом подсолнечным, кукурузой, мучкой рисовой, горохом, ячменем и пшеницей, общим объемом более 830 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в: Турцию, Мозамбик, Италию, Ливан, Египет, Израиль, Ливию, Бангладеш, Гану, Сенегал, Камерун, Вьетнам, Индонезию и Катар.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

В связи с вышеизложенным, призываем участников ВЭД до погрузки в транспортное средство формировать экспортную партию с учетом фитосанитарных требований страны-импортера.

Информация по требованиям стран-импортеров размещена на сайте Россельхознадзора

Источник: Россельхознадзор