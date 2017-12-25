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В рамках проведения профилактического мероприятия «Пешеходный переход» сотрудниками отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску 22 декабря 2017 года проведен рейд, направленный на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с проездом пешеходных переходов и переходом проезжей части.

Дополнительные экипажи были выставлены вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также, в тех местах, где пешеходы преднамеренно пересекают проезжую часть в неположенных местах.

За время проведения рейда сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 38 пешеходов, пересекающих проезжую часть вне пешеходных переходов, 46 водителей не предоставивших преимущество в движении пешеходам, кроме этого 3 водителя допустили выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, двое водителей нарушили правила проезда регулируемых светофором перекрестков. На всех нарушителей составлены административные материалы, проведен ряд профилактических бесед.

Уважаемые участники дорожного движения! Только взаимное уважение и внимательность- залог Вашего здоровья и спокойствия! Будьте внимательны и осторожны!