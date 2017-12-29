Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды

/Транспорт/

В Государственную Думу поступил проект федерального закона № 353645-7 «О внесении изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», инициированный Законодательным Собранием Нижегородской области.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, предусмотренная в настоящее время ответственность за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах не соответствуют степени общественной опасности деяния.

В этой связи депутаты Нижегородской области предлагают штрафовать граждан, привлеченных к ответственности по статье 12.10 КоАП, на сумму до пяти тысяч рублей либо лишать их права управления транспортными средствами на срок от одного года до двух лет, а при повторном нарушении – до трех лет.

Источник: Госдума