В Сочи проходит операция "Бахус"

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Одним из самых опасных нарушений правил дорожного движения является управление транспортным средством в состоянии опьянения. Садясь за руль в таком состоянии, водитель перестает понимать, что автомобиль является источником повышенной опасности.

Он подвергает риску не только себя, но и окружающих. С целью профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей, с 25 декабря 2017 года на территории города Сочи проводится оперативно-профилактическая операция «Бахус», в текущем году на наших дрогах было зарегистрировано 52 ДТП по вине водителей находившихся в состоянии опьянения, в которых пострадали 57 человек.

Во время проведения операции «Бахус» организован ежедневный контроль в организациях за состоянием водителей при выезде и возвращении их в автохозяйства, а также контроль за их работой на линии.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность — лишение прав от 1.5 до 2-х лет и 30000 рублей административного штрафа. В 2017 году инспекторами ДПС ГИБДД Было составлено 1559 административных материалов на водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. (ч.1 и ч.2 ст.12.26 КоАП РФ), у 543 водителей, медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения (ч.1 и ч.3 ст 12.8 КоАП РФ), в отношении 96 водителей возбуждены уголовные дела по ст.264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Руководство Госавтоинспекция города Сочи напоминает участникам дорожного движения – пьяный водитель потенциальный преступник! Просьба сообщать о фактах управления водителями транспортных средств с признаками опьянения в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефону: 268-00-03, 298-42-02 или 02

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи