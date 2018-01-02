Тарифы на перевозку пассажиров в пригородном сообщении изменятся в трех регионах Юга России с нового года

/Транспорт/

С 1 января изменились тарифы на перевозку пассажиров в пригородном сообщении в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Кабардино-Балкарской республике. Соответствующие решения приняли уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.

Постановлением Региональной тарифной комиссии Ставропольского края №66/1 от 28.12.2017 г. установлены новые тарифы в отношении услуг АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» в сфере перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Ставропольского края. С 1 января 2018 года тариф для пассажиров составит 2,76 руб. за один километр (сейчас – 2,65 руб.).

Согласно приказу Государственного комитета Кабардино-Балкарской республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 18.12.2017 г. №76 с начала следующего года тариф на перевозку населения в пригородном сообщении по территории республики составит 18 руб. (сейчас - 16,73 руб.) за одну тарифную зону.

Приказом Региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20.12.2017 г. №2/2017-жд установлены новые тарифы в отношении услуг АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» в сфере перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Краснодарского края.

С 1 января 2018 года тариф для пассажиров АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» составит 25 руб. (в настоящее время - 24 руб.) за одну зону. Такой же уровень тарифа установлен для компании «Кубань Экспресс-Пригород», за исключением перевозок на Черноморском побережье.

На Черноморском побережье Краснодарского края тариф для населения на участке Туапсе-Адлер составит 35 руб. (сейчас - 34 руб.) за одну тарифную зону. На участках Адлер - Аэропорт, Адлер - Роза Хутор, Адлер - Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт - Роза Хутор установлен тариф 50 руб. (в настоящее время - 46,76 руб.) за одну тарифную зону.

Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ФЗ от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

К полномочиям органов исполнительной власти относится заключение договоров на право осуществления регулярных пассажирских перевозок на маршрутах пригородного железнодорожного сообщения в регионе и возмещение потерь в доходах перевозчика из регионального бюджета. Перевозчик, выбранный регионом, является исполнителем этого заказа.

В соответствии с законодательством Российской Федерации вид тарифа и тариф для населения в пригородном сообщении, определяется специальным уполномоченным органом субъекта РФ.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"