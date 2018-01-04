В Воронежской области реконструировали мост на средства от государственной системы «Платон»

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В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» - Бобров – Таловая – Новохоперск открыли переправу через реку Битюг. Мост, который впервые отремонтирован с момента его постройки, и ранее был признан аварийным – это уникальный коридор, связывающий М4 и трассу Р298 «Курск-Борисоглебск». Теперь обновлённый мост длиной 370 метров обеспечивает безопасность дорожного движения для автомобилистов и грузоперевозчиков. После ремонта по нему разрешено движение большегрузных автомобилей.

Правительство РФ выделило на восстановление этого моста 70 млн рублей за счет средств от государственной системы «Платон». Ремонт объекта длился чуть больше года, его начали в сентябре 2016 года. За это время были произведены замены балок пролетных строений и тротуарных блоков, усиление проезжей части и опор, монтаж наружного освещения, ремонт подходов с устройством тротуаров, а также организован водоотвод. При этом проезд транспорта по мосту не приостанавливался. На объекте было организовано реверсивное движение.

Помимо средств, выделенных на строительство моста, Воронежская область получила компенсацию вычета по транспортному налогу для владельцев 12-тонников в размере 161 млн рублей. Все зарегистрированные в госсистеме «Платоне» грузоперевозчики фактически освобождены от уплаты транспортного налога. Также Воронежская область входит в тройку регионов-лидеров в Центральном федеральном округе по количеству зарегистрированных транспортных средств в госсистеме «Платон» (14 тысяч большегрузов).

Всего за счёт средств, перечисленных грузоперевозчиками в Дорожный фонд через государственную систему «Платон», отремонтировано 1700 км дорог, строятся и восстанавливаются более 30 мостов.

Источник: Минтранс РФ