Таможня напоминает об ответственности за нарушение правил временного ввоза и использования иностранных транспортных средств

/Транспорт/

Согласно действующему таможенному законодательству иностранные физические лица вправе временно ввозить на территорию Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика) для личного пользования автомобили, зарегистрированные на территории зарубежных стран, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования может быть продлен таможенными органами в пределах одного года со дня временного ввоза таких транспортных средств. Для этого декларант до истечения срока временного ввоза обязан обратиться в таможенный орган с заявлением о необходимости продления указанного срока и представить должностному лицу таможенного органа декларацию или иной документ, оформленные таможенным органом при временном ввозе рассматриваемой категории товаров.

На таможенные органы возложена обязанность взыскания таможенных платежей в случае, если ввезенные товары для личного пользования не вывезены в установленный срок с таможенной территории Евразийского экономического союза. Размер подлежащих к уплате таможенных пошлин, налогов в таких случаях соответствует размеру таможенных платежей, уплачиваемых при выпуске товаров в свободное обращение.

Южное таможенное управление настоятельно рекомендует своевременно осуществлять мероприятия по обратному вывозу временно ввезенных транспортных средств либо продлению срока их временного ввоза.

Передача или продажа временно ввезенных автомобилей другим лицам возможна только в случае их таможенного декларирования в таможенном органе и уплаты таможенных платежей.

В случае нарушения правил временного ввоза и использования иностранных транспортных средств на территории Евразийского экономического союза помимо необходимости уплаты таможенных платежей Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафов с возможной конфискацией предметов правонарушений (транспортных средств).

В отношении транспортных средств для личного пользования, ввезенных физическими лицами, вынужденно покинувшими территорию Украины, в настоящее время установлен особый порядок совершения таможенных операций. Так, продление срока временного ввоза до 1 года производится на основании заявления физического лица и документа, удостоверяющего его ходатайство в органы внутренних дел Российской Федерации о предоставлении ему статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство, свидетельства участника Государственной программы по переселению соотечественников в Российскую Федерацию. По истечении предельного срока временного ввоза (1 год) в случае, если физическое лицо обратилось в органы внутренних дел Российской Федерации за предоставлением ему статуса беженца, временного убежища, вида на жительство, свидетельства участника Государственной программы по переселению соотечественников в Российскую Федерацию или имеет статус беженца, временное убежище, а также разрешение на временное проживание в Российской Федерации, при его обращении в таможенные органы производится закрытие временного ввоза транспортного средства и открытие нового срока (1 год) временного ввоза транспортного средства. При этом у физического лица возникает обязанность по регистрации транспортного средства в органах Госавтоинспекции в десятидневный срок. Лицам, осуществившим временный ввоз транспортных средств, в том числе просрочившим срок его временного ввоза и имеющим один из вышеуказанных документов, необходимо обратиться в таможенные органы с целью продления срока временного ввоза транспортного средства либо закрытия и открытия нового срока.

Для сведения. В 2017 году в регионе деятельности Южного таможенного управления по фактам нарушения таможенного законодательства ЕАЭС в отношении временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования выставлено 534 требования об уплате таможенных платежей, в том числе пеней на общую сумму свыше 345 млн рублей. Возбуждено 155 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.18 «Невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки временного ввоза», 27 дел об АП по ч. 2 ст. 16.24 «Передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза».

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления