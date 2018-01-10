В Туапсе сотрудники транспортной полиции установили личность подростка, разбившего оконное стекло в электричке

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Сообщение о повреждении оконного стекла в вагоне электропоезда сообщением «Майкоп – Адлер» поступило в дежурную часть Туапсинского ЛОП поздно вечером. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий установлена личность правонарушителя. Им оказался 14 – летний житель Апшеронского района.

Мальчик признался, что ожидая пока пройдет поезд в компании друзей, решил продемонстрировать свою ловкость в метании камней. Намереваясь перекинуть камень через проходящие вагоны, он попал в оконное стекло поезда.

С подростком и его законными представителями проведена профилактическая работа.

Инспекторы группы по делам несовершеннолетних транспортной полиции разъяснили школьнику, что подобные шалости могут быть квалифицированы, как преступления, предусмотренные ст. 167 – Умышленное уничтожение или повреждение имущества и ст. 213 – Хулиганство, Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, повредив стекло в пассажирском поезде, можно нанести ущерб и здоровью граждан, в нем следующих. В данном случае, благодаря защитной пленке стекло в вагоне только треснуло поэтому, никто не пострадал.

По информации Туапсинского ЛОП профилактическая работа с подростком и его законными представителями будет проведена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Апшеронского ОМВД России и педагогами. Данный факт будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Апшеронского района.

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте