Авиаэксперт рассказал о преимуществах магистрального лайнера МС-21

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин анонсировал скорые испытания второго лайнера МС-21. В эфире радио Sputnik гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил ряд преимуществ самолета перед западными конкурентами.

Первые испытания второго российского магистрального лайнера МС-21, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе, пройдут в конце февраля – начале марта. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

По его словам, сейчас проводится подготовка к запуску серийного производства самолета в 2019 году. Рогозин отметил, что лайнер оснастят двигателем модели ПД-14.

Вице-премьер также напомнил, что первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полета.

МС-21 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью до 211 пассажиров, включает новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты Ту, Як и Ан.

В мае 2017 года лайнер выполнил первый полет, а в середине октября первый образец МС-21 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский.

Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что МС-21 является прямым конкурентом самолета Airbus А320 и имеет ряд преимуществ.

"МС-21 придет на замену самолетам семейства Ту-154 и, скорее всего, Ту-204 и его модификаций. Самолет МС-21 является прямым конкурентом западного семейства самолета А-320, но с течением времени он будет стараться набрать большую конкурентоспособность, хотя это непросто в нынешних экономических условиях. В настоящий момент имеется некоторое количество заказов на МС-21, но самолет еще должен пройти путь сертификации. Из преимуществ, которые у него есть, отмечу повышенный уровень комфорта – за счет того, что корпус фюзеляжа, по сравнению с самолетами А-320, имеет увеличенные размеры – это будет положительно сказываться на размещении пассажиров в креслах. Увеличена ширина прохода, и это создает определенный комфорт. Также из преимуществ самолета – это широкое использование композиционных материалов в его конструкции. Кессон крыла сделан из углепластиков, что позволит снизить массу данной конструкции примерно на 20%, а также снизить стоимость разработки крыла при серийном производстве на 18-20%. Будем надеяться, что самолет сможет продвинуться вперед и занять определенную нишу у наших авиакомпаний", – сказал Виктор Прядка.