Администрация Новороссийска заплатила 433,8 тысяч рублей за страховку автотранспорта

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Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» защитил по ОСАГО автопарк автохозяйства администрации Новороссийска, цена контракта составила 433,8 тыс. руб. Сообщает пресс-служба страховой компании.

Муниципальное казенное учреждение «Автохозяйство администрации муниципального образования г. Новороссийск» занимается организацией бесперебойного и безопасного транспортного обслуживания администрации, а также проведением ремонтных работ и поддержанием в технически исправном состоянии ее транспорта.

«Автохозяйство администрации Новороссийска страхует свой транспорт в нашей компании уже не первый год, - говорит Кирилл Лукьянов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».