/Транспорт/

За 2017 год из морских портов Краснодарского края отгружено на экспорт 1429 судов с зерном и продуктами его переработки, что на 226 судов больше чем в 2016 году, общим объемом 32441,953 тыс. тонн. Доля пшеницы от общего объема, отправленного зерна – 79%, что составляет более 25599 тыс. тонн.

Зерно и продукты его переработки направлены в 65 стран мира: Тунис, Италия, Турция, Ливия, Египет, Армения, Сенегал, Мали, Кот-д'Ивуар, Йемен, Южная Корея, Нигерия, Вьетнам, ОАЭ, Бангладеш, Оман, Индонезия, Болгария, Судан, Сирия, Шри-Ланка, Бенин, Нидерланды, Индия, Ливан, Бурунди, Руанда, Танзания, Нигер, Буркина-Фасо, Камерун, Гана, Саудовская Аравия, Кения, Уганда, Иордания, Греция, Марокко, Мозамбик, Грузия, Иордания, Того, Алжир, Никарагуа, Катар, Израиль, Малави, Южная Африка, ЮАР, Кабо-Верде, Республика Конго, Кувейт, Мексика, Албания, Венесуэла, Катар, Мавритания, Румыния, Перу, Эфиопия, Таиланд, Албания, Эфиопия, Кипр и Филиппины.

За аналогичный период 2016 года на экспорт было отправлено 1203 судов с зерном и продуктами его переработки объемом 21346,661 тыс. тонн, доля пшеницы – 74% , что составило 15848,681тыс. тонн. Продукция была направлена 64 страны мира.

Согласно Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории евразийского экономического союза» партии зерна, семян зернобобовых и масличных культур и продуктов их переработки, засоренные семенами карантинных сорных растений рода стрига Striga spp., подлежат возврату. При выявлении семян или плодов иных карантинных сорных растений указанные партии подлежат возврату, уничтожению или переработке на предприятиях, отвечающих карантинным фитосанитарным требованиям по технологиям, обеспечивающим лишение семян и плодов карантинных сорных растений жизнеспособности. Выгрузка зерна, семян зернобобовых и масличных культур, продуктов их переработки, ввозимых из стран распространения капрового жука (Trogoderma granarium) и (или) широкохоботного амбарного долгоносика (Caulophilus latinasus Say), из транспортного средства осуществляется после установления их карантинного фитосанитарного состояния.

При этом необходимо отметить, что каждая страна предъявляет свои карантинные фитосанитарные требования. К примеру, что касаемо гербалогии, Египет не допускает наличия в зерновых семян Ambrosia spp. всех видов, и далее предъявляет количественные ограничения по таким сорнякам как: вьюнок полевой, плевел опьяняющий и овсюг обыкновенный, их количество допустимо до 25 штук/кг.

Одновременно сообщаем, что такая страна-импортер как Израиль не допускает наличия в зерновых семян Ambrosia spp. всех видов, а так же все виды семейства Молочайных, бодяк полевой, пырей ползучий, горец пенсильванский, паслен каралинский и подсолнечник реснитчатый.

При этом не забываем, что так же при экспорте зерна и продуктов его переработки из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия и Российской Федерация в некоторые страны не допустимо наличие возбудителей грибных, вирусных и нематодных болезней.

В отношении требований по энтомологическим объектам некоторые страны не допускают ввоза продукции зерна и продуктов его переработки даже в мертвом состоянии.

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея напоминает всем заинтересованным сторонам, принимающим участие в экспорте зерна, о необходимости соблюдения требований законодательства в области карантина растений при экспорте зерна и продуктов его переработки. Кроме этого, до момента отправки зерна, рекомендуем формировать партии соответствующие фитосанитарным требованиям импортера с учетом последних обновлений 2017-2018 гг.

Информация по фитосанитарным требованиям стран-импортеров, размещена на сайте Россельхознадзора http://www.fsvps.ru в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит.», а так же на сайте Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) https://www.ippc.int.

Источник: Россельхознадзор