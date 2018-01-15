ГИБДД Новороссийска рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах

/Транспорт/

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах города, ограничением видимости на дорогах, сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных маневров, не превышать скоростной режим. Особое внимание необходимо проявить в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками, а также в местах массового скопления детей и подростков.

Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге светоотражающими элементами, особенно в тёмное время суток.

Соблюдение элементарных правил дорожной безопасности, взаимоуважение друг к другу поможет избежать трагедий на дорогах! Будьте внимательны осторожны!

Источник: ГИБДД