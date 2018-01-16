В Новороссийском линейном отделе на транспорте подвели итоги оперативно – служебной деятельности за 2017 год

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В итоговом совещании приняли участие руководители управления на транспорте МВД России по ЮФО и Новороссийского ЛО МВД России на транспорте, представители Администрации и транспортной прокуратуры города. Собравшиеся обсудили и вынесли оценку по многим интересующим вопросам, но самым главным было и остается обеспечение безопасности пассажиров на объектах морского, воздушного и железнодорожного транспорта.

Как отметил начальник Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Олег Абрамов, в минувшем году на должном уровне проведены мероприятия связанные с укреплением безопасности и правопорядка, защитой пассажиров от преступных посягательств, а также повышением уровня доверия населения к транспортной полиции. Принятые меры позволили не допустить криминальной активности, минимизировать угрозу несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного, морского и воздушного транспорта. Силами нарядов транспортной полиции Новороссийска в 2017 году осуществлено сопровождение более тысячи поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Услугами авиаперевозчиков воспользовались около трёхсот тысяч граждан, пять тысяч из которых – это дети. В результате скоординированных мер не допущено экстремистских и террористических актов, резонансных преступлений, массовых нарушений общественного порядка.

В целях недопущения травмирования в поездах на всей территории обслуживания сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России на транспорте проведен ряд инструктажей работников поездных бригад и старших сопровождающих организованных детских групп, обработано около 500 поездов с организованными группами детей.

Подводя итоги совещания, полковник полиции Олег Абрамов призвал личный состав активизировать работу по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, преступлений в сфере незаконного оборота оружия, особое внимание акцентировать на сокращении остатка нераскрытых преступлений прошлых лет. По словам руководителя, в 2018 году перед сотрудниками транспортной полиции Новороссийска стоят не менее важные и сложные задачи. Намечены мероприятия международного уровня. Поэтому от стражей порядка на транспорте потребуются совместные усилия в обеспечении общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры.

Источник: Пресс – служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте