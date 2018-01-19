/Транспорт/

За прошедшие сутки сотрудниками ОР ДПС ГИБДД выявлено 129 нарушений Правил дорожного движения, из них:

управление в состоянии опьянения (отказ от прохождения медицинского освидетельствования) – 4; тонировка – 3; выезд на полосу встречного движения – 10; непредоставление преимущества в движении пешеходам – 21; перевозка детей без специального удерживающего устройства – 3; нарушение правил остановки\стоянки – 18.

На территории Новороссийска зарегистрировано 13 ДТП, пострадавших нет.

8.01.2017 года сотрудниками ДПС при оформлении административных материалов и проверке по базе данных выявлено два транспортных средства, свидетельства о регистрации которых значатся в розыске. Материалы переданы в Отделы полиции.