Правительство утвердило Стратегию безопасности дорожного движения

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Распоряжение от 8 января 2018 года №1-р. Стратегией провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырёх погибших на 100 тысяч населения.

Подписанным распоряжением утверждена Стратегия безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы (далее – Стратегия).

Стратегия разработана с учётом Стратегии экономической безопасности на период до 2030 года, Стратегии национальной безопасности, Концепции демографической политики на период до 2025 года, Концепции внешней политики, Концепции общественной безопасности, Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года, Транспортной стратегии на период до 2030 года, прогноза социально-экономического развития на период до 2030 года.

Стратегией провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве целевого ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырёх погибших на 100 тысяч населения.

Основные тезисы Стратегии:

- изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения;

- повышение защищённости от дорожно-транспортных происшествий и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов;

- совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая развитие организации дорожного движения;

- совершенствование организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении;

- совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения;

- развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый этап – 2018–2020 годы; второй – 2021–2024 годы.

Источник: Правительство РФ