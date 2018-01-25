За сутки на территории Новороссийска зарегистрировано 12 ДТП

/Транспорт/

За прошедшие сутки сотрудниками ОР ДПС ГИБДД выявлено 76 нарушений Правил дорожного движения, из них:

выезд на полосу встречного движения – 3; тонировка – 5; непредоставление преимущества в движении пешеходам – 14; перевозка детей без специального удерживающего устройства – 2; нарушение Правил дорожного движения пешеходами/пассажирами транспортных средств – 12.

На территории Новороссийска зарегистрировано 12 ДТП.

Уважаемые участники дорожного движения, во время сезонного роста ОРВИ сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску обращают ваше внимание на соблюдение правил применения лекарственных средств. Внимательно изучите аннотацию к препарату, если в ней есть указание об особенности влияния лекарства на скорость реакции пациента, воздержитесь от управления автомобилем. Берегите себя и своих близких.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску