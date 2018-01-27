В Новороссийске 13 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части

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За сутки 25 января на обслуживаемой территории сотрудниками ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску выявлено 141 нарушение правил дорожного движения, зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 1 человек.

За эксплуатацию транспортных средств передние и боковые стекла которых превышают норму светопропускаемости к административной ответственности привлечено 12 водителей, за непредоставление преимущества в движении пешеходам-31 водитель, 13 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, на трех водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей в автомобиле, на штрафстоянку помещено 40 транспортных средств.

25 января около 20 часов 30 минут, водитель, управляя автомобилем Пежо, нарушила правила проезда пешеходного перехода и допустила наезд на пешехода- женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлена в больницу, с ранениями различной степени тяжести.

Уважаемые участники дорожного движения! Дорога- место, где пересекаются интересы всех участников дорожного движения. Только внимание, взаимное уважение и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения - помогут сделать ее безопасной.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск