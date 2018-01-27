В Новороссийске 13 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части
За сутки 25 января на обслуживаемой территории сотрудниками ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску выявлено 141 нарушение правил дорожного движения, зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 1 человек.
За эксплуатацию транспортных средств передние и боковые стекла которых превышают норму светопропускаемости к административной ответственности привлечено 12 водителей, за непредоставление преимущества в движении пешеходам-31 водитель, 13 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, на трех водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей в автомобиле, на штрафстоянку помещено 40 транспортных средств.
25 января около 20 часов 30 минут, водитель, управляя автомобилем Пежо, нарушила правила проезда пешеходного перехода и допустила наезд на пешехода- женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход доставлена в больницу, с ранениями различной степени тяжести.
Уважаемые участники дорожного движения! Дорога- место, где пересекаются интересы всех участников дорожного движения. Только внимание, взаимное уважение и неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения - помогут сделать ее безопасной.
Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск