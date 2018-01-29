Новороссийск пережил выходные без жертв

/Транспорт/

За выходные дни 27-28 января на территории города зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили ранения и госпитализированы в лечебное учреждение города.

Так, 27 января около 10 часов 35 минут , на автодороге с.Юровка- ст.Раевская- г. Новороссийск, водитель автомобиля ВАЗ-2104, при движении в сторону ст.Раевская, по предварительным данным, на справился с управлением на закруглении дороги допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем МАН и последующее столкновение с легковым автомобилем Рено Дастер. Водитель отечественного автомобиля с ранениями различной степени тяжести доставлен в больницу №1 города Новороссийска.

28 января в 16 часов 10 минут, на пересечении ул.Советов - ул.Чайковского водитель автомобиля Хундай на перекрестке равнозначных дорог, нарушила требования дорожного знака «Уступи дорогу» и допустила столкновение с легковым автомобилем Ниссан. Водитель доставлена в больницу.

В этот же день, в 22 часа 30 минут, в районе гипермаркета «Бауцентр», водитель автомобиля Мазда, не выбрала безопасную скорость для движения, допустила наезд на припаркованный грузовой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля –женщина,1954 года рождения получила ранения и была госпитализировано в лечебное учреждение.

Уважаемые участники дорожного движения. В сложных погодных условиях, при управлении транспортными средствами, необходимо помнить о том, что автомобиль остановить сразу невозможно, тем более на мокрой дороге. Соблюдение скоростного режима -залог безопасности, а взаимное внимание и уважение на дороге сделают дорогу легкой и безопасной. Будьте внимательны и взаимовежливы!

Источник: отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск