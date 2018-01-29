/Транспорт/

ГИБДД предупреждает...

29 января 2018 года, около 12 часов 20 минут на ул.Золотая Рыбка, водитель автомобиля Камаз, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшемся в попутном направлении автомобиля ВАЗ-2345.

Он допустил с ним столкновение, в результате которого легковой автомобиль допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и в последующем столкновение с автомобилем Пежо. В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход-женщина доставлена в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Источник: отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Леонид Тягачев: «После моих резких слов о Родченкове мне даже звонили из МОК. Но расстрелять его при Сталине стоило бы»

Новороссийск остается без света

О допуске иностранных военных на Украину

Выборы Президента РФ: последние новости...

Фонд «Наше будущее» ищет проекты для инвестирования в 2018 году