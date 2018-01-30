Апельсины, зараженные средиземноморской плодовой мухой, возвращены в Египет

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В морском порту Новороссийск при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля апельсинов, поступивших из Египта, в количестве 12,8 тонн, инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскомуц краю и Республике Адыгея обнаружен карантинный объект – средиземноморская плодовая муха, что подтверждено ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Ввоз зараженной партии апельсинов на территорию РФ запрещен.

Для справки: Средиземноморская плодовая муха - один из опасных вредителей многих плодовых и овощных культур (цитрусовых, хурмы, инжира, граната, банана, а также персика, абрикоса, яблони, сливы, черешни, помидор, баклажан и др.). Поврежденные плоды преждевременно опадают, мякоть их разрушается, хотя внешне они сохраняют здоровый вид. В районах акклиматизации муха может полностью уничтожить урожай плодов и овощей. Повреждение кожуры при яйцекладке способствует развитию плесневых грибов и гниению плодов.

Следует отметить, что вся продукция поступила в сопровождении фитосанитарного сертификата выданного египетской стороной, в котором содержалась информация об отсутствии карантинных объектов.

Источник: Управление Россельхознадзора