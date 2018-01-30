Только 8,5% региональных ветеринарных лабораторий России имеют должную аккредитацию

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Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору проведен анализ функциональности подведомственных субъектовым ветеринарным службам учреждений (ветеринарных лабораторий) Российской Федерации. Субъектовые ветеринарные службы не входят в систему Россельхознадзора и подчиняются напрямую главе соответствующего региона.

По результатам анализа выявлено, что в Центральном федеральном округе из 446 учреждений лицензию на работу с микроорганизмами имеют только 183 учреждения, при этом аккредитация в национальной системе аккредитации имеют только 33. Особое беспокойство вызывают 37 учреждений Курской области, из которых только 1 имеет необходимую аккредитацию, 35 учреждений Воронежской области, из которых также только 1 имеет аккредитацию, 31 учреждение Ивановской области — не аккредитованные вовсе. Похожая ситуация сложилась почти во всех областях Центрального округа.

Не менее плачевные результаты дал анализ функциональности учреждений Южного федерального округа. Из 235 учреждений лицензию на работу с микроорганизмами имеют 99 учреждений, при этом аккредитация есть только у 18 учреждений.

В Северо-Кавказском федеральном округе из 171 учреждения лицензию на работу с микроорганизмами имеет 41, аккредитацию — 6.

В Уральском федеральном округе из 101 учреждения лицензия есть у 42, аккредитация — у 6.

Из 318 учреждений Сибирского федерального округа, подведомственных субъектовым ветеринарным службам, лицензия есть у 190, аккредитация — у 35.

В Дальневосточном федеральном округе работают 150 учреждений, из них только 53 имеют лицензию и 20 аккредитацию.

В Приволжском федеральном округе — лидере по количеству функционирующих учреждений — из 483 лицензия есть у 266, а аккредитация менее, чем у 10% — у 40 учреждений.

В Северо-Западном федеральном округе из 138 учреждений лицензию на работу с микроорганизмами имеют 46, аккредитацию — 14.

Таким образом, из 2042 учреждений, подведомственных субъектовым ветеринарным службам, лицензия на работу с микроорганизмами есть только у 45%, а аккредитация в национальной системе аккредитации у 8,5%.

Источник: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору