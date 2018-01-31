На дорогах города

/Транспорт/

За прошедшие сутки на обслуживаемой территории сотрудниками ОР ДПС Управления МВД России по городу Новороссийску выявлено 122 нарушения Правил дорожного движения, зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек.

За эксплуатацию транспортных средств передние и боковые стекла которых превышают норму светопропускаемости к административной ответственности привлечено 9 водителей, за непредоставление преимущества в движении пешеходам – 17, 13 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, в отношении 2 водителей составлены протоколы об административном правонарушении за перевозку детей в автомобиле без специального удерживающего устройства; за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения – 4 водителей.

В связи с нестабильными погодными условиями сотрудники Отдела ГИБДД по городу Новороссийску призывают участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и предупреждают водителей транспортных средств, что в условиях неблагоприятной погоды следует увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать оптимальную скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой, и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Кроме того, сотрудники ГИБДД рекомендуют строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги. Обращайте пристальное внимание на детей-пешеходов.

Уважаемые участники дорожного движения, следите за метеосводками, будьте внимательны за рулем. Соблюдая Правила дорожного движения, Вы сохраните свои жизни, свое спокойствие и уверенность при любых погодных условиях.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску