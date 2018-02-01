Подписано постановление "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, которые перевозят тяжеловесные грузы"

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Постановление от 30 января 2018 года №89. Установлено, что до 31 января 2019 года включительно при превышении допустимых осевых нагрузок на ось или допустимой массы транспортного средства к размеру вреда, причиняемого транспортными средствами, которые перевозят тяжеловесные грузы, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, применяются ранее действовавшие понижающие коэффициенты.

Постановлением Правительства от 28 июня 2016 года №590 было установлено, что до 31 января 2018 года включительно при превышении допустимых осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства к размеру вреда, причиняемого транспортными средствами, которые перевозят тяжеловесные грузы, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения, определённому в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства от 16 ноября 2009 года №934, применяются понижающие коэффициенты:

- при превышении допустимых осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства от 0% до 5% – 0,016;

- при превышении допустимых осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства свыше 5% до 10% – 0,2;

- при превышении допустимых осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства свыше 10% до 50% – 0,6.

Подписанным постановлением действие этих коэффициентов продлено до 31 января 2019 года включительно.

Кроме того, уточнены диапазоны превышения допустимых осевых нагрузок на ось или допустимой массы транспортного средства в целях исключения правовой неопределённости, возникающей при оформлении специальных разрешений на движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Принятые решения позволят снизить финансовую нагрузку на бизнес в период актуализации методики расчёта размера вреда.

Источник: Правительство РФ