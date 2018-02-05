На дорогах города

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За выходные на обслуживаемой территории сотрудниками ОР ДПС Управления МВД России по городу Новороссийску выявлено 158 нарушений Правил дорожного движения, зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет.

За эксплуатацию транспортных средств, передние и боковые стекла которых превышают норму светопропускаемости к административной ответственности привлечено 7 водителей, за непредоставление преимущества в движении пешеходам – 21, 12 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, в отношении 8 водителей составлены протоколы об административном правонарушении за перевозку детей в автомобиле без специального удерживающего устройства.

Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску призывают всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми и неукоснительно следовать требованиям Правил дорожного движения. Берегите себя и своих близких.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску