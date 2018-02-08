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В Новороссийске администраия проверяет маршрутки

Управлением транспорта и связи совместно с ОГИБДД России по г. Новороссийску проведен совместный рейд по соблюдению перевозчиками законодательства в сфере пассажирских перевозок.

По итогам мероприятия было составлено 6 протоколов об административных правонарушениях:

2 протокола за отсутствие путевого листа, 2 протокола за отсутствие полиса ОСАГО. Выявлен 1 автомобиль с превышением количества перевозки пассажиров, 1 автобус с выявленной технической неисправностью, а именно отсутствовало крепление переднего колеса, в связи с чем, транспортное средство было снято с линии маршрута.

Также, в ходе мероприятия был выявлен пассажирский автобус, осуществляющий перевозку пассажиров и багажа без договора с администрацией муниципального образования, карты маршрута регулярных перевозок, осуществляющий перевозку по отмененному маршруту №3 «мкрн. Шесхарис - гипермаркет «Лента». В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск

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Категория: Новости / Транспорт

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