В Новороссийске администраия проверяет маршрутки

/Транспорт/

Управлением транспорта и связи совместно с ОГИБДД России по г. Новороссийску проведен совместный рейд по соблюдению перевозчиками законодательства в сфере пассажирских перевозок.

По итогам мероприятия было составлено 6 протоколов об административных правонарушениях:

2 протокола за отсутствие путевого листа, 2 протокола за отсутствие полиса ОСАГО. Выявлен 1 автомобиль с превышением количества перевозки пассажиров, 1 автобус с выявленной технической неисправностью, а именно отсутствовало крепление переднего колеса, в связи с чем, транспортное средство было снято с линии маршрута.

Также, в ходе мероприятия был выявлен пассажирский автобус, осуществляющий перевозку пассажиров и багажа без договора с администрацией муниципального образования, карты маршрута регулярных перевозок, осуществляющий перевозку по отмененному маршруту №3 «мкрн. Шесхарис - гипермаркет «Лента». В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск