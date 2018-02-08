В Новороссийске Госавтоинспекторы проводят профилактические беседы в детской поликлинике

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В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску встретились с посетителями детской поликлиники №1.

Сотрудники рассказали родителям, как важно с самого раннего возраста прививать культуру безопасного поведения на дороге. Напомнили о правилах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, призвали своими законопослушными действиями поддержать Всероссийскую кампанию «Пристегнись, Россия!», показав пример всем участникам дорожного движения.

Особое внимание родителей было акцентировано на правила перехода проезжей части. Полицейские рассказали детям, как правильно и безопасно перейти через дорогу и напомнили о важности использования световозвращающих элементов.

В завершении мероприятия Госавтоинспекторы вручили детям тематические раскраски и световозвращающие брелки, а родителям – наклейки в автомобиль, напоминающие, что в транспортном средстве находится ребенок.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску