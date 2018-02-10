Расписание движения поездов изменится в Краснодарском регионе СКЖД в феврале

/Транспорт/

На перегоне Крымская – Тоннельная с 09:00 11 февраля по 09:00 17 февраля будут проводиться работы по реконструкции верхнего строения пути. В связи с этим закроют для движения четный путь перегона.

В связи с этим с 11 по 16 февраля изменится график движения у 10 пригородных поездов на маршрутах Новороссийск – Краснодар-1, Тимашевская-1 – Краснодар-1, Староминская-Тимашевская – Краснодар-1.

С 11 по 16 февраля сократится маршрут двух поездов:

№ 6754 Новороссийск – Краснодар-1 будет ходить до станции Крымская. Отправляться со станции Новороссийск поезд станет в 07.08 (на 37 минут раньше графика) и прибывать на станцию Крымская в 08:27 (на 27 раньше графика).

№ 6757 Краснодар-1 – Новороссийск будет ходить по маршруту Крымская – Новороссийск. Отправление со станции Крымская в 15:51 (на 1 час 7 минут раньше графика) и прибытие на станцию Новороссийск в 18:00 (на 10 минут раньше графика).

Кроме того, с 11 по 16 февраля в дни курсирования отменяются пригородные поезда:

№6176 Ростов – Орловка-Кубанская, отправлением из Ростова в 17:26, прибытием на станцию Орловка-Кубанская в 19:07.

№6275 Орловка-Кубанская – Староминская-2, отправлением со станции Орловка-Кубанская в 19:08, прибытием на станцию Староминская-2 в 19:36.

№ 6288 Староминская-2 – Орловка-Кубанская, отправлением со станции Староминская-2 в 20:20, прибытием на станцию Орловка-Кубанская в 20:43,

№ 6188 Орловка-Кубанская – Ростов, отправлением со станции Орловка-Кубанская в 21:09, прибытием на станцию Ростов в 22:41.

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Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: Cлужба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"