20 тонн рыбной муки без документов вернули в Республику Абхазия

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Дежурным госинспектором пограничного ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в МАПП «Адлер» 06 февраля 2018 г. при осуществлении контроля был выявлен и пресечен факт ввоза партии муки рыбной, в количестве 20 000 кг., без ветеринарных сопроводительных документов. Данный товар задержан и возвращен на территорию Республики Абхазия.

Источник: Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея