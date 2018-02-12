За прошедшие выходные в Новороссийске выявлено 240 нарушений Правил дорожного движения
За прошедшие выходные на обслуживаемой территории сотрудниками ОР ДПС Управления МВД России по городу Новороссийску выявлено 240 нарушений Правил дорожного движения, зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Один несовершеннолетний пострадал.
За эксплуатацию транспортных средств, передние и боковые стекла которых превышают норму светопропускаемости, к административной ответственности привлечено 27 водителей. За непредоставление преимущества в движении пешеходам – 20 водителей, 9 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, в отношении 6 водителей составлены протоколы об административном правонарушении за перевозку детей в автомобиле без специального удерживающего устройства; за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения – 5 водителей.
11 февраля около 22 часов 30 минут на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский» водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21120, двигаясь со стороны поселка Верхнебаканский в сторону поселка Горный, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Хёндэ, после чего произошло второе столкновение с автомобилем Тойота, двигавшемся за Хёндэ в попутном направлении.
В автомобиле Хёндэ находился несовершеннолетний пассажир, 3-месячная девочка перевозилась в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, в детском специальном удерживающем устройстве, автолюльке, на заднем сиденье автомобиля, спиной к направлению движения.
С начала 2018 года на территории Новороссийска произошло 5 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Все дети, попавшие в ДТП, пострадали по вине взрослых.
Как показывает статистика, использование автокресел и автолюлек на 70% сокращают смертность детей в автоавариях и на 60% снижают ранения. Именно поэтому, каждый родитель обязан сам подумать о безопасности своего ребенка и решить для себя, насколько дорого он ценит жизнь и здоровье своего малыша.
Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску напоминают, что дети, в возрасте до 7 лет должны находиться в автомобиле на заднем или переднем сиденье только в детском удерживающем устройстве (автокресло\автолюлька). Детей от 7 до 12 лет допускается перевозить на задней сиденье автомобиля, пристегнутыми штатным ремнем безопасности. Согласно ПДД, на детей, которым исполнилось 12 лет, распространяются общие положения, как и для взрослых людей.
Уважаемые родители, проявляйте ответственность и заботу о своих детях, берегите их жизнь и здоровье, соблюдайте Правила дорожного движения.
Источник: Группа по пропаганде БДД Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску