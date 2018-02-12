За прошедшие выходные в Новороссийске выявлено 240 нарушений Правил дорожного движения

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За прошедшие выходные на обслуживаемой территории сотрудниками ОР ДПС Управления МВД России по городу Новороссийску выявлено 240 нарушений Правил дорожного движения, зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Один несовершеннолетний пострадал.

За эксплуатацию транспортных средств, передние и боковые стекла которых превышают норму светопропускаемости, к административной ответственности привлечено 27 водителей. За непредоставление преимущества в движении пешеходам – 20 водителей, 9 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части, в отношении 6 водителей составлены протоколы об административном правонарушении за перевозку детей в автомобиле без специального удерживающего устройства; за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения – 5 водителей.

11 февраля около 22 часов 30 минут на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский» водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21120, двигаясь со стороны поселка Верхнебаканский в сторону поселка Горный, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Хёндэ, после чего произошло второе столкновение с автомобилем Тойота, двигавшемся за Хёндэ в попутном направлении.

В автомобиле Хёндэ находился несовершеннолетний пассажир, 3-месячная девочка перевозилась в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, в детском специальном удерживающем устройстве, автолюльке, на заднем сиденье автомобиля, спиной к направлению движения.

С начала 2018 года на территории Новороссийска произошло 5 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Все дети, попавшие в ДТП, пострадали по вине взрослых.

Как показывает статистика, использование автокресел и автолюлек на 70% сокращают смертность детей в автоавариях и на 60% снижают ранения. Именно поэтому, каждый родитель обязан сам подумать о безопасности своего ребенка и решить для себя, насколько дорого он ценит жизнь и здоровье своего малыша.

Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску напоминают, что дети, в возрасте до 7 лет должны находиться в автомобиле на заднем или переднем сиденье только в детском удерживающем устройстве (автокресло\автолюлька). Детей от 7 до 12 лет допускается перевозить на задней сиденье автомобиля, пристегнутыми штатным ремнем безопасности. Согласно ПДД, на детей, которым исполнилось 12 лет, распространяются общие положения, как и для взрослых людей.

Уважаемые родители, проявляйте ответственность и заботу о своих детях, берегите их жизнь и здоровье, соблюдайте Правила дорожного движения.

Источник: Группа по пропаганде БДД Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску