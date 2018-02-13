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В Новороссийске за нарушения режима государственной границы оштрафован капитан танкера, перевозившего нефть

В один из дней января, нефтеперевозчик, осуществляя межрегиональный переход в соседний Крым, отключил автоматизированную идентификационную систему. Российское и международное законодательство предписывает всем капитанам судов, следующих на дальние расстояния, в обязательном порядке включать данную систему и следить за ее исправностью.

В противном случае, это расценивается как правонарушение, поскольку не позволяет специализированным центрам своевременно опознавать и отслеживать суда.

При возвращении в новороссийский порт дознаватели краевого погрануправления привлекли капитана танкера к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ и вменили ему штраф в размере 60 тысяч рублей.

Источник: Пресс-службаПограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Транспорт

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