Сотрудники Южной оперативной таможни задержали 33 обезьяны и 8 носух

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15 февраля 2018 года поздним вечером на трассе М4 Дон сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили в кузове микроавтобуса марки Форд 33 обезьяны и 8 носух. Животные перевозились из г. Сочи в г. Москву без разрешительных ветеринарно-сопроводительных документов.

Микроавтобус был остановлен на 1084 км трассы М4 Дон на стационарном посту весового контроля. Животные находились в клетках и переносках по 1-2 особи в каждом отсеке.

Как пояснил перевозчик, гражданин Российской Федерации 1975 года рождения, животные перемещались из питомника г. Сочи в частный зоопарк в г. Москву.

Перевозимые обезьяны нескольких видов: зелёная мартышка в возрасте от 1 до 3 лет (27 особей), мартышка-гусар в возрасте от 2 до 3 лет (4 особи), дрил – исчезающий вид приматов из семейства мартышковых, в возрасте от 2 до 3 лет (2 особи).

Совместно с Управлением Ветеринарии Ростовской области было принято решение о передаче всех животных на временное содержание в Ростовский зоопарк.

В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление стран происхождения, здоровья животных и их возможного отнесения к СИТЕС – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении лиц, причастных к перемещению животных, к административной либо уголовной ответственности. Сообщает пресс-секретарь Южной оперативной таможни