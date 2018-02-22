Полицейские Новороссийска совместно с администрацией города проверяли таксистов

/Транспорт/

Сотрудники отделения по исполнению административного законодательства УМВД России по г. Новороссийску совместно с Управлением транспорта администрации города Новороссийск проводят рейдовые мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих незаконную перевозку пассажиров легковым транспортом.

С начала года было выявлено 48 физических лиц, которые под видом оказания услуг такси осуществляли перевозку граждан по городу, не имея для этого регистрации в качестве предпринимателей и соответствующего разрешения (лицензии).

На всех нарушителей закона были составлены административные протоколы. 21 протокол по части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица ) и 27 протоколов части 2 указанной статьи (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательна).

Административные материалы в отношении водителей переданы в мировой суд для рассмотрения и избрания меры наказания. 18 автомобилей изъяты и помещены на специальную стоянку до принятия решения судом. Совершение указанных деяний влечёт для правонарушителей наложение административного штрафа по каждому протоколу в размере от пятисот до двух с половиной тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску