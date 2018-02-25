Осторожно на дорогах!

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Около двух часов назад в Белореченске столкнулись автомобили "Шевроле-Нива" и TagAZ.

От удара один автомобиль перевернулся. В аварии пострадали лве женщины и ребенок. Они госпитализированы.

Около 08:00 в дежурную часть Отдела МВД России по городу Горячий Ключ поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и легкового автомобиля на 22-ом километре автодороги "Кубанская - Саратовская". На место был направлен экипаж ДПС.

По предварительным данным, водитель автобуса на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением жителя Апшеронского района 1950 года рождения.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель легкового автомобиля и его пассажирка 1947 года рождения. В автобусе на момент аварии находилось 4 пассажира, которые не пострадали.

Назначена медицинская и автотехническая экспертиза.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.