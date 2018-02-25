Прокурор Темрюкского района в судебном порядке потребовал обеспечить транспортную доступность поселка Ордынский Курчанского сельского поселения

/Транспорт/

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Темрюкского района по многочисленным жалобам жителей поселка Ордынский Курчанского сельского поселения, установлено, что единственная подъездная автодорога в указанный поселок проходит по земельному участку, принадлежащему производственному сельскохозяйственному кооперативу.

При этом охраной кооператива проезд по автодороге ограничен, установлен шлагбаум, закрытый на замок. В результате чего граждане, проживающие в поселке, не могут проехать к месту жительства, вынуждены добираться домой по лиманам на своих плавательных средствах, что не отвечает требованиям безопасности. Экстренные службы (скорая помощь, пожарная служба, полиция) также лишены возможности оперативного прибытия в поселок.

В связи с изложенным прокурор Темрюкского района обратился в суд с административным исковым заявлением о понуждении администрации муниципального образования Темрюкский район к обеспечению безопасной транспортной доступности поселка Ордынский для неопределенного круга лиц.

Решением Темрюкского районного суда, с которым согласилась судебная коллегия по административным делам Краснодарского краевого суда, требования прокурора удовлетворены.

Суд указал, что поскольку поселок Ордынский расположен на территории Темрюкского района, обязанность по обеспечению его транспортной доступности в силу закона возложена на администрацию района. Отсутствие подъездного пути в поселок препятствует своевременному оказанию экстренными службами мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Транспортная доступность поселка Ордынский может быть обеспечена администрацией района путем создания альтернативной подъездной автодороги.

Исполнение решения суда контролируется органами прокуратуры.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuror-temryukskogo-rayona-v-sudebnom-poryadke