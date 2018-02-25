CarPrice выяснил, какой подержанный автомобиль в России является самым мужским

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В канун Для Защитника Отечества CarPrice узнал, какой подержанный автомобиль является наиболее популярным среди сильной половины нашей страны.

Мы проанализировали результаты 165 тысяч осмотров автомобилей, проведенных с 1 января 2017 по 15 февраля 2018. Из этого количества мы отобрали автомобили, которыми владели, либо пользовались мужчины на постоянной основе. На основании этих данных выяснили, какой автомобиль среди продаваемых на вторичном рынке в 2017 - начале 2018 является самым популярным среди российских мужчин.

Лидером рейтинга, вопреки всем представлениям о том, каким должен быть настоящий мужской автомобиль, стал Ford Focus третьего поколения.

Каждый автомобиль тщательно осматривался по 600 позициям. По таким характеристикам, как «Состояние кузова», «Технические параметры» и «Состояние салона» Ford Focus третьего поколения суммарно набрал 9,5 пунктов из 15 возможных. Это хороший результат, эквивалентный четверке, если переводить его в хорошо знакомую каждому из нас пятибальную систему. Среди наиболее популярных мужских автомобилей оказались также (по убыванию): Skoda Octavia II Рестайлинг, Ford Focus II Рестайлинг, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat B6, Ford Focus II, Chevrolet Cruze I, Volkswagen Polo V и Hyundai Solaris I При этом, самыми популярными именами мужчин-автовладельцев оказались (по убыванию): Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий, Андрей, Владимир, Евгений, Михаил, Игорь и Максим. Среди почти 165 тысяч осмотренных автомобилей также обнаружили машины, которые женщинами практически никогда не используются. Покупая такой автомобиль, можно быть почти на 100% уверенным, что женщина такой машиной никогда не управляла. Хорошо это или плохо – мы не знаем, решайте самостоятельно.

Источник: Руководитель по связям с общественностью