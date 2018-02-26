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Постановление от 21 февраля 2018 года №180. Автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Это необходимо для формирования автомобильного подхода к строящемуся транспортному переходу через Керченский пролив по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию, будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети. Включение Автомобильной дороги в перечень и последующая её передача в федеральную собственность позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учётом реконструкции имеющихся «узких мест», что необходимо в контексте формирования эффективной транзитной транспортной сети Краснодарского края.

Автомобильная дорога обеспечивает более короткий маршрут по направлению из центральной части России к Керченскому мосту и паромным переправам по сравнению с существующими маршрутами по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (А-146 Краснодар – Верхнебаканский и М-4 «Дон»). Кроме того, вдоль Автомобильной дороги меньше населённых пунктов и, как следствие, меньше аварийных участков.

В настоящее время интенсивность движения по Автомобильной дороге в направлении паромных переправ и строительных площадок на Таманском полуострове значительно возросла, и после ввода в эксплуатацию Керченского моста интенсивность движения увеличится ещё.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Автомобильная дорога соответствует критериям отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.

Подписанным постановлением Автомобильная дорога включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения (утверждён постановлением Правительства от 17 ноября 2010 года №928).

Включение Автомобильной дороги в перечень необходимо для формирования автомобильного подхода к Керченскому мосту по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию, будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети.

Последующая передача Автомобильной дороги в федеральную собственность позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учётом реконструкции имеющихся «узких мест», что необходимо в контексте формирования эффективной транзитной транспортной сети Краснодарского края.

Источник: правительство.рф