Госавтоинспекторы Новороссийска рассказали детям о Правилах безопасного поведения на дороге

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В рамках «Декады дорожной безопасности детей» сотрудники отдела ГИБДД Новороссийска провели урок безопасности в школе поселка Глебовское, один из учащихся которой попал в дорожно-транспортное происшествие.

С учетом изменяющихся погодных условий, автоинспекторы напомнили детям основные навыки безопасного поведения на дороге, рассказали о важности использования световозращающих элементов. Особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции было уделено правилам перехода проезжей части.

В заключение встречи инспекторы продемонстрировали ребятам познавательные ролики на тему соблюдения безопасности дорожного движения, затем обсудили их, а также вручили детям памятки для юных пешеходов.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску