В Новороссийске Госавтоинспекторы проводят выездные лекции в школьных автобусах

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В рамках «Декады дорожной безопасности детей» сотрудники Отдела ГИБДД организовали с учащимися профилактические беседы в школьных автобусах. Инспекторы ОГИБДД провели инструктаж, как с водителями, так и с маленькими пассажирами.

В ходе бесед было обращено внимание детей на необходимость соблюдения правил поведения в автобусе, Правил дорожного движения при выходе из транспорта и при переходе проезжей части. Также, школьникам напомнили о важности использования светоотражающих элементов в темное время суток. Инспекторы рассказали учащимся о том, что ремень безопасности является средством пассивной безопасности водителя и пассажиров в автомобиле и эффективным средством для предотвращения и снижения тяжести дорожных происшествий.

Водители, осуществляющие детские перевозки, несут большую ответственность за безопасность своих юных пассажиров, в связи с этим сотрудники Отдела ГИБДД по городу Новороссийску предупредили водителей школьных автобусов о неукоснительном соблюдении требований Правил дорожного движения РФ, акцентировав внимание на остановках в местах посадки и высадки детей.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску