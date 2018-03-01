Вывози или плати!

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Южное таможенное управление напоминает об ответственности за нарушение правил временного ввоза и использования иностранных транспортных средств на территории Евразийского экономического союза.

Согласно действующему таможенному законодательству иностранные физические лица вправе временно ввозить на территорию Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика) для личного пользования автомобили, зарегистрированные на территории зарубежных стран, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей.

На таможенные органы возложена обязанность взыскания таможенных платежей в случае, если ввезенные товары для личного пользования не вывезены в установленный срок с таможенной территории Евразийского экономического союза. Размер подлежащих к уплате таможенных пошлин, налогов в таких случаях соответствует размеру таможенных платежей, уплачиваемых при выпуске товаров в свободное обращение.

Южное таможенное управление настоятельно рекомендует своевременно осуществлять мероприятия по обратному вывозу временно ввезенных транспортных средств либо продлению срока их временного ввоза.

Продажа временно ввезенных автомобилей другим лицам возможна только в случае их таможенного декларирования в таможенном органе и уплаты таможенных платежей.

В случае нарушения правил временного ввоза и использования иностранных транспортных средств на территории Евразийского экономического помимо необходимости уплаты таможенных платежей Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафов с возможной конфискацией предметов правонарушений (транспортных средств).

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Согласно положениям пункта 6 статьи 264 ТК ЕАЭС без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом, в том числе следующих транспортных средств для личного пользования:

временно ввезенное транспортное средство для личного пользования – во владение иному лицу для проведения технического обслуживания, ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для хранения;

транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное физическим лицом государства-члена ЕАЭС, – его родителям, детям, супругу (супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном браке;

транспортное средство для личного пользования, временно ввезенное иностранным физическим лицом, – иным иностранным физическим лицам.

Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 457 обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств для личного пользования, возникшая и подлежащая исполнению до вступления ТК ЕАЭС в силу в связи с невывозом транспортных средств для личного пользования до истечения предельного срока (1 год) временного ввоза, прекращается при одновременном соблюдении следующих условий:

таможенное декларирование таких транспортных средств с целью вывоза с таможенной территории ЕАЭС осуществлено не позднее 6 месяцев со дня истечения срока временного ввоза;

в отношении таких транспортных средств для личного пользования не наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с их передачей в нарушение положений Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 года, за исключением их передачи физическим лицам, указанным в пункте 4 статьи 457 ТК ЕАЭС.

В настоящее время в отношении транспортных средств для личного пользования, ввезенных физическими лицами, вынужденно покинувшими территорию Украины, установлен особенный порядок совершения таможенных операций. Продление срока временного ввоза до 1 года производится на основании заявления физического лица и документа, удостоверяющего его ходатайство в органы внутренних дел Российской Федерации о предоставлении ему статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство, свидетельства участника Государственной программы по переселению соотечественников в Российскую Федерацию. По истечении предельного срока временного ввоза (1 год) в случае, если физическое лицо обратилось в органы внутренних дел Российской Федерации за предоставлением ему статуса беженца, временного убежища, вида на жительство, свидетельства участника Государственной программы по переселению соотечественников в Российскую Федерацию или имеет статус беженца, временное убежище, а также разрешение на временное проживание в Российской Федерации, при его обращении в таможенные органы производится закрытие временного ввоза транспортного средства и открытие нового срока (1 год) временного ввоза транспортного средства. При этом у физического лица возникает обязанность по регистрации транспортного средства в органах Госавтоинспекции в десятидневный срок.

Южное таможенное управление рекомендует лицам, осуществившим временный ввоз транспортных средств, в том числе просрочившим срок его временного ввоза и имеющим один из вышеуказанных документов, обратиться в таможенные органы с целью продления срока временного ввоза транспортного средства либо закрытия и открытия нового срока.

Справка. С начала 2018 года в регионе деятельности Южного таможенного управления по фактам нарушения таможенного законодательства ЕАЭС в отношении временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования выставлено 80 требований об уплате таможенных платежей, в том числе пеней на общую сумму 57,4 млн рублей. Возбуждено 23 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.18 «Невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки временного ввоза», 1 дело об АП по ч. 2 ст. 16.24 «Передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Таможенного союза».

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления