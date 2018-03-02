Профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей!» в Сочи

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С начала недели сотрудники Госавтоинспекции города Сочи совместно с сотрудниками ПДН и Управления по образованию в рамках профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей!» проверили знания детей на уроках по безопасности дорожного движения.

Во время занятия полицейские рассказали ученикам начальных классов и воспитанникам детских садов, какие существуют правила дорожного движения, какие "ловушки" могут их подстерегать на проезжей части и, что необходимо делать, чтобы не попасть в них. Инспекторы ГИБДД рассказали и показали ребятам, каким образом можно обезопасить себя, чтобы стать заметнее на проезжей части в темное время суток, продемонстрировав яркие светоотражающие элементы которые необходимо носить на верхней одежде и рюкзаках.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали об ответственности которую дети несут в случае нарушения ими законодательства, в том числе и Правил дорожного движения.

В конце занятия полицейские проверили, знают ли дети свой «безопасный маршрут», и в интерактивной форме разобрали какие проблемы и опасности могут возникнуть в пути.

Уважаемые родители, ГИБДД города Сочи напоминает, что дети всегда копируют поведение старших и поэтому родители своим примером должны научить детей соблюдать правила дорожного движения, переходить проезжую часть только в местах для этого предназначенных, убедившись в том, что все машины остановились и переход улицы совершенно безопасен.