В Новороссийске проверят автобусы

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Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску информирует, что в целях осуществления контроля за состоянием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, в период с 5 по 14 марта 2018 года будет проводиться первый этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус».

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках проводимых мероприятий, будут нацелены на выявление нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов.

Под самое пристальное внимание попадут те транспортные средства, которые используются для перевозок детей. В этом случае инспекторы проконтролируют не только техническое состояние автобуса и соблюдение всех норм водителем, но и акцентируют внимание на обеспечении максимальной безопасности организации посадки и высадки детей.

Уважаемые водители, четко выполняйте Правила дорожного движения, двигайтесь со скоростью, не превышающей установленные ограничения, с учетом интенсивности движения, дорожных и погодных условий, состояния и загрузки автобусов. Помните, что перед выездом на линию необходимо тщательно проверить техническое состояние автобуса, наличие аптечки и огнетушителей, а также обязательно пройти предрейсовый медицинский осмотр.

Уважаемые пассажиры, призываем вас выполнять требования правил пользования пассажирским транспортом и обучить этому своих детей.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску