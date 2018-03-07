В Новороссийске уничтожено 6,5 кг сыра «Dorblu», «Maasdam» и «Camembert»

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Государственными инспекторами Новороссийского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее – Управление) совместно с сотрудниками Южной транспортной прокуратуры проведены рейдовые мероприятия на территории города Новороссийск, в ходе которых выявлен факт реализации продукции животного происхождения, запрещённой к ввозу на территорию Российской Федерации.

Так в реализации находились сыры «Dorblu», «Maasdam» и «Camembert», общим весом более 6,5 кг, в соответствии с имеющейся маркировкой, страной происхождения которых является Германия и Голландия. Товарно-сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

Д анная продукция ввезена на территорию Российской Федерации в нарушение Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция, в соответствии с правилами и нормами, предусмотренными законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, была изъята из реализации, и уничтожена под контролем должностных лиц Управления.

Источник: Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея