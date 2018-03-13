Скидки на билеты во время каникул

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Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2018 года.

Холдинг "РЖД" для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма принял решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно уже сегодня как в билетных кассах, так и на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощи мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Отметим, что для школьников от 10 до 17 лет включительно АО "ФПК" также предоставляет скидку в размере 50% на проезд в купейных вагонах с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября 2018 года. Поездки в купе по специальным ценам можно будет совершить по любым действующим внутригосударственным маршрутам. Скидка не распространяется на покупку билетов в купе поезда № 145/146 Москва – Назрань, а также не применяется одновременно с другими специальными тарифами.

Напомним, холдинг "РЖД" впервые предоставил 50% скидку на проезд детей от 10 до 17 лет включительно в летний период с 1 июня по 31 августа) в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, уже третий год школьники могут воспользоваться 50% скидкой в течение всего календарного года.

Напомним также, что при покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65%. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.

Источник: пресс-служба СКЖД