Новый маршрут поезда «Ласточка» свяжет Краснодар и Кисловодск с 1 апреля

/Транспорт/

С 1 апреля 2018 года Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» открывает новый ежедневный маршрут Краснодар – Кисловодск.

На маршрут выйдут поезда «Ласточка» из 5 вагонов с местами для сидения, в том числе со специальными местами для маломобильных граждан.

Поезд «Ласточка» №818 будет курсировать ежедневно отправлением из Краснодара в 15:47 и прибытием в Кисловодск в 22:14. В обратном направлении электропоезд №809 будет отправляться в 06:07 и прибывать в 12:30.

Стоимость билета на полный маршрут составляет от 665 рублей.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Кисловодск – Краснодар можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Источник: пресс-служба СКЖД