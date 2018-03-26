Новый светофор установлен на перекрёстке улиц Анапское шоссе и Шиллеровской

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МБУ «Спецавтохозяйство» под руководством МКУ «УЖКХ города» завершены работы по обустройству и запуску указанного светофора. Как нам прокомментировали в управлении жилищно-коммунального хозяйства, светофор установлен связи с поручением главы муниципального образования город Новороссийск Игоря Дяченко.

- В конце 2017 года было поручено рассмотреть возможность строительства светофорного объекта на пересечении Анапского шоссе - ул. Шиллеровская.

Городской комиссией по Безопасности дорожного движения было принято решение о необходимости строительства светофорного объекта, сегодня светофор установлен. Просьба жителей выполнена, прокомментировал заместитель начальника МКУ «УЖКХ города» по благоустройству Дмитрий Мартыненко.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийска